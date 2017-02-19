كشفت الممثلة نيكول كيدمان أنها كانت قد خطبت للموسيقي ليني كرافيتز، واصفة إياه بـ"الرجل العظيم".



وحسب أسوتشيد برس، أكدت كيدمان خطبتها بموسيقي الروك في مقابلة أجرتها مؤخرا مع مجلة "ذي إديت" حيث كانت تناقش دورها في مسلسل "بيغ ليتل لايز".

وقالت كيدمان، إنها على معرفة بالممثلة التي تشاركها البطولة زوي كرافيتز كونها كانت مخطوبة لوالدها.



وكانت كيدمان تواعد ليني كرافيتز بعد نحو عامين على طلاقها من الممثل توم كروز عام 2001.



ولم تكشف أبدا عن أمر تلك الخطوبة مع أنها تحدثت عن فشل خطبة عام 2007 دون أن تكشف عن اسم الخطيب.



وكيدمان متزوجة حاليا من المغني كيث أوربان. وفي المقابلة من "ذي إديت" قالت كيدمان "الأمر كله يتعلق بالعائلة" عندما تحدثت عن العمل مع زوي كرافيتز وقالت، إن ليني كرافيتز " رجل عظيم."