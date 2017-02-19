تعرض مسلسل «سايكو»، من تأليف وبطولة الفنانة السورية أمل عرفة وإخراج كنان صيدناوي، للتوقف خلال الفترة الماضية لعدة أيام بسبب مشاكل مالية حالت دون قدرة الشركة المنتجة على إتمام العمل وحدها منفردة.

ولم تقف عرفة مكتوفة اليدين تجاه مشروعها الخامس ككاتبة، حيث ذكرت تقارير صحافية أنها قررت خوض أول تجربة إنتاج من خلال شركتها «الأمل» فدخلت شريكا في الإنتاج مع شركة «زوي أرت» لاستكمال التصوير وليكون العمل جاهزا للعرض في موسم رمضان المقبل على العديد من القنوات الفضائية العربية، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، منهم فادي صبيح وأيمن رضا ونظلي الرواس ورولا شامية وماريو باسيل وآخرون.

وكانت أمل قد نشرت قبل أيام على صفحتها الخاصة عبر «فيسبوك» كلاما قال البعض إنه موجه للفنانة شكران مرتجى، حيث علقت: «الفرق كبير بين انك تكون زعلان وبين انك تكون حقود أو حقودة».