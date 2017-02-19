أكدت الفنانة سميرة سعيد ان نجاح ألبومها الأخير «عايزة أعيش» كان رائعا وفاق نجاحه كل توقعاتها رغم المناخ الفني غير الصحي السائد في العالم، وقالت: الألبوم نجح وشكل لي عودة فنية رائعة، وتحديت فيه ذاتي بعدما كنت غائبة 7 سنوات عن طرح ألبومات غنائية، فكان نجاح أو عدم نجاح الألبوم يحددان استمراريتي التي كانت على المحك، فإما أن أكمل مشواري باحترام وأقدم أعمالا ناجحة أو علي أن أفكر بجدية في التوقف عن الفن تماما.

وتابعت سعيد: مسيرتي الفنية والحمد لله لم تشهد فشلا، كل ما قدمته على مدار سنوات طويلة كان جيدا بسبب مواكبتي الدائمة لأجيال مختلفة، لذلك، لا يصح أن أقدم ألبوما أقل من المستوى الذي قدمته طوال مسيرتي، ولهذا وضعت نفسي على المحك إما الاستمرارية وإما التوقف عن الغناء.

وعن الزواج وهل تفكر فيه مرة أخرى، ردت سعيد، في حوار لها مع مجلة «سيدتي»: لا افكر فيه أبدا، لقد اعتدت على الوحدة وحرية القرار، المشاركة في حياتي مرة أخرى مع شخص آخر صعب علي تقبلها، مؤكدة انها لا تخاف من التقدم في السن، لكنها تخاف من الشعور بالألم لأنه موجع كثيرا.