بعد ان كانت تتقاضى ما بين 10 و12 مليون جنيه، رفعت النجمة المصرية دنيا سمير غانم أجرها في مسلسلها الجديد «الضايعين» ليصل إلى 15 مليونا، خاصة انها تصور أغلب مشاهدها خارج مصر وهو ما يتطلب منها مجهودا كبيرا وملابس مختلفة، وقد حصلت على موافقة المنتج، وتجسد دنيا شخصية فتاة تتوه خلال رحلتها الى الصين، وتهبط الطائرة في تايلند، وتقع في الحب.

وذكرت تقارير صحافية انه بالفعل ستسافر دنيا مع أسرة العمل الى تايلند، حيث قرر المخرج أحمد الجندي والمؤلف مصطفى صقر، بالاتفاق مع شركة روزنامة المنتجة، أن يكون التصوير هناك، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا كل من شيماء سيف وبيومي فؤاد، حيث تنافس دنيا من خلال المسلسل في الماراثون الكوميدي لدراما رمضان.

من جهة أخرى، وبعد تقديمها أغنية «تخيل» في حفل تنصيبها سفيرة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة، تفكر دنيا في تقديم ألبوم غنائي كامل للأطفال على أن تهديه لابنتها كيلا، ومن خلال عملها في اليونيسيف ستركز دنيا في الفترة المقبلة على كل ما يخص الأطفال من أعمال فنية أو أعمال اجتماعية وتوعوية والحملات الخاصة بعملها كسفيرة.