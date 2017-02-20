حسمت الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج «أراب آيدول»، هوية المشتركين الذين سيتنافسون على اللقب في الحلقة الأخيرة الأسبوع المقبل، فمع خروج المشتركين مهند حسين ومحمد بن صالح من البرنامج في مرحلة النصف نهائي، انحسرت المنافسة بين الفلسطينيين أمير دندن ويعقوب شاهين، واليمني عمار محمد.

وقد حل الفنان ماجد المهندس ضيفا على البرنامج، وقدم مجموعة من أغانيه خلال البث المباشر، منها «اخ قلبي» و«تناديك»، ورحبت أحلام بالمهندس، وقالت له: «شرفنا وجودك وانت مدرسة نحبها ونتعلم منها».

وفاجأت أحلام الحضور في مسرح «أراب آيدول» بالرد على المهندس بعد انتهاء وصلته الغنائية العراقية التراثية، حيث غنت معه وهو لبى نداء «الدويتو» وشاركها الأغنية، لتتابع النجمة نانسي عجرم تصوير غناء أحلام والمهندس «لايف» عبر حسابها على «إنستغرام».

واعتبر حسن الشافعي ان ماجد المهندس ضيف دائم في البرنامج والذي لا يكتمل في كل عام إلا بحلوله ضيفا على إحدى الحلقات المباشرة، فيما حياه وائل كفوري على صوته وأدائه المميزين.

أما الفنانة نانسي عجرم، فقالت له: «انا معحبة بفنك وإحساســك وتـواضعـك وأغانيك».

واختار المشتركون في هذه الحلقة تكريم السيدة فيروز و«فنان العرب» محمد عبده، فقدموا على المسرح أغنيتين الأولى هي «ابعاد كنت ولا قريبين»، غناها عمار ومهند، وأغنية «دقوا المهابيج»، غناها أمير ويعقوب ومحمد.

تجدر الإشارة الى أن الفنان الفلسطيني محمد عساف سيكون ضيف حلقة الجمعة المقبلة، أما النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب فستكون ضيفة الحلقة الأخيرة من البرنامج يوم السبت، والتي سيتم الإعلام فيها عن هوية الفائز باللقب.