حفلت حلقة برنامج الإعلامي عمرو اديب على فضائية الحياة بالكثير من العفوية والمرح والفن الجميل مع ضيفته النجمة نانسي عجرم التي كشف الكثير من جوانب حياتها الأسرية رداً على أسئلة مضيفها.

وسأل أديب: "يعنى مش بتبصي فى الموبايل بتاعه وبتفتشي وراه؟".

وردت المطربة اللبنانية: "لا أنا مش ببص في الموبايل بتاعه، لأن القصة ثقة فيه وفيا، هو عمره ما فتش ورايا وهو مطمن جدا، والرومانسية بينا بقالها 11 سنة".

وعلّق أديب ممازحاً: "أنا لو متجوزك أكيد كزوج هبقى مضايق عليكى علشان حلوة"، فأجابت: "أنا جوزي بيحب نجاحي أكتر مني، وبيخاف على نجاحي أكتر مني".

ولفتت إلى أن العلاقة مع زوجها تتسم بالضحك والمرح، الى جانب الغيرة على بعضهما.