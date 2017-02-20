أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر صوراً حديثة للفنّان الخليجي جواد العلي الذي خفت شهرته في السنوات الأخيرة، بعد اعتلائه القمة لفترة طويلة.

وأوضحت الصور المتداولة أن ملامح الكبر بدأت تغزو وجه المطرب العلي ، إضافة الى نحافته ووجه الضامر ، وفقاً لمجلة لها .

وغاب العلي عن الساحة الفنية بين عامي 2010 و2014، قبل أن يعود إليها، من دون أن يستطيع تحقيق النجاح الذي حققه سابقاً. وأصدر في عام 2016 الفائت البوم "متى تشتاق".

وولد العلي في عام 1977، وحصل على باكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعه باكستان، إذ واجهته بعض الصعوبات في الصف الرابع الثانوي فحصل على نسبه 79% ولم يحقق ماكان يحلم به، وهو دراسة الطب.

ويجيد جواد عده لغات منها: الأوردو والتركي والفارسي والبشتو والانكليزية.