لقنت الفنانة البحرينية شيماء سبت الساخرين من شكلها السابق وزيادة وزنها درسًا قاسيًا، مؤكدة أنها تفتخر بقدرتها على تغيير شكلها وإرادتها القوية في تحقيق ذلك.

وقالت عبر حسابها على “سناب شاب”: “قيل لربيع بن خثيم رحمه الله: مانراك يا ربيع تغتاب أحدًا فقال: لست عن حالي راضيًا حتى أتفرغ لذم الناس”، مضيفة: “أنا لا أخجل من الصورتين وعندي ثقة بنفسي أن أوجهها وأقول أنني كنت بوزن زائد لفترة”.

وأوضحت شيماء: “أنا فخورة بإنجازي وقد تحديت نفسي بإرادتي وعزيمتي وإصراري ووصلت إلى ما أنا عليه وطورت من نفسي”.

واختتمت: “لكل حاقد ومريض، بدلًا من أن تسب وتجرح وتستخدم كل أساليب الإهانة، كن واثقًا بنفسك وواجه عيوبك واعمل على تعديلها وتصحيحها، لأن الثقة بالنفس نعمة لا يشعر بها إلا من يمتلكها، وأتمنى الشفاء العاجل لكل نفس مريضة حاقدة وحاسدة”.

وكانت الفنانة البحرينية شيماء سبت قد تعرّضت لموجة من الانتقادات والسخرية بسبب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لها قبل أن تفقد وزنها الزائد