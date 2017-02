تناولت مجموعة من الأعمال الموسيقية العربية الشهرة والأضواء وكواليسها. منها ما اختار عنوان الأغنية ككل، ومنها ما جعل الكليب يدور في فلك كواليس العمل الفني والجماهيرية، وما يترتب عنها في الحياة المهنية والشخصية. إليكم قائمة بستة من هذه الأعمال:

1. أضواء الشهرة - كارول سماحة

تحدثت هذه الأغنية عن كيف قد يشتكي آخرون من تغير محتمل في أخلاق الفنان بعد دخوله عالم الشهرة. وتقول كلماتها "قالوا لك إنو بكرة حيبقى ذكرى وأضواء الشهرة بتنسي حبك....الناس اللي يشوفوها ويدوبوا ليحكوها مغرورة راح بتصير وتبعد عنك".

2. يا سلام - نانسي عجرم

رغم أن الأغنية كانت حول موضوع مختلف، إلا أن الكليب اختار التركيز على كواليس حياة الشهرة والفن، ففي الكليب تظهر النجمة وهي تستعيد حياتها العادية تدريجياً بعد ضجيج المسرح ووهجه.

3. كل دي إشاعات - سميرة سعيد

اختار عنوان الأغنية وفيديو كليبها القديم الشائعات موضوعاً لها. وخلال الكليب تظهر حياة النجومية التي تعيشها الفنانة التي تبدو سعيدة، لكن حياتها الشخصية مدمرة بسبب الشائعات.

4. ضاحك - مسلم

تقول كلمات الأغنية "ضاحك أنا ودموعي لا تظهر...لست قادراً على البكاء ككل إنسان... يجب أن يرونني ضاحكاً بلا أية أحزان... ونسوا أن حتى الفنان في أصله إنسان". وتستمر أغنية الراب متحدثة عن معاناة الفنان مع حياة الشهرة.

5. من عيوني - ميريام فارس

تركز هذه الأغنية في كلماتها على الحب والعشق، لكن كليبها يظهر الصعوبات التي يعانيها الفنان الاستعراضي قبل أن يظهر أمام الجمهور بشكل مثالي.

6. أنا هون - أراب أيدول

سبق لمرشحي أراب أيدول في موسم سابق أن أدّوا النسخة العربية من أغنية Let It Go. وكانت قد خصصت كلماتها وكليبها لطموح الفنان المبتدئ على طريق الشهرة والفن.