أحبت النجمة كارول سماحة أن يكون لعيد العشاق هذا العام نكهة مميزة، وذلك بتنفيذ وإحياء حفل فني ضخم حمل عنوان «Carole a la Chandelle»، مساء 18 الجاري على مسرح قصر المؤتمرات بضبيه - لبنان.

خلال الحفل، الذي تميز بديكور رومانسي بامتياز ومؤثرات بصرية، أدت كارول باقة من أجمل أغنياتها، حيث انفتحت الستارة في البداية وكارول تجلس على أريكة بالقرب منها مصباح كهربائي خافت أضاف جوا رومانسيا وأدت أغنيتي «يومين شهرين» ومن بعدها «خدني معك» للراحلة سلوى القطريب، لتكر السبحة بعدها وتؤدي أعمالها، من بينها «عزيزة» التي تفاجأ الجمهور وكارول تؤديها بدخول راقصة شرقية على المسرح وهي تضع على رأسها الشمعدان، فعاد الحضور الى زمن جميل، كما أدت سماحة أيضا «هيدا قدري»، «سهرانين»، «أضواء الشهرة»، «خليك بحالك»، «إتطلع فيي»، «تالا» وغيرها الكثير.

وفاجأت كارول الحضور بأدائها أغنية باللغة الإسبانية، بالإضافة لغنائها أغنيتي «كان ياما كان» و«أنا بعشقك» للمطربة ميادة الحناوي.

ولم يخلُ الحفل أيضا من المفاجآت التي أعدتها كارول للجمهور، خصوصا حين فازت إحدى الحاضرات بفرصة لأخذ صورة «سيلفي» معها على المسرح بالإضافة لهدية رمزية، كما كان تفاعل الجمهور الذي ملأ الصالة بأكملها مع كارول واضحا من خلال التصفيق الحار لها ومشاركتها الغناء.