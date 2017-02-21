على الرغم من المنافسة الشرسة التي تشهدها دور العرض، لم يحقق فيلم «يوم للستات»، الذي أنتجته وأدت بطولته إلهام شاهين، إيرادات تذكر ليخرج من حلبة المنافسة سريعا.

وفي هذا الصدد، قالت إلهام شاهين، في تصريحات صحافية، إنها تدرك جيدا أن الفيلم لم يحقق النجاح على مستوى الإيرادات، لكنه حصد نحو مليون جنيه لا نصف مليون كما أشيع، مشيرة الى أنها لم تقدم العمل بهدف الربح المادي، وأضافت أنها ستقوم بالإنتاج للمرة الرابعة والأخيرة وذلك للفيلم الجديد «نسيم الحياة» الذي تحضره، منوهة الى أنها بعد ذلك ستتفرغ للتمثيل فقط حتى لو كانت ترغب في الإنتاج، إلا أنها لن تتمكن من ذلك لأن الأمر مكلف.

وكانت شاهين قد كشفت قبل سنوات عن نيتها تقديم شخصية «شجرة الدر» في عمل درامي ليتم الإعلان بعدها عن المسلسل الذي تصارعت عليه سلاف فواخرجي وغادة عبدالرازق وكان في النهاية من نصيب صفاء سلطان.

وعما إن كانت لاتزال تطمح لتقديم العمل، قالت شاهين إنها تتمنى حقا تجسيد شخصية شجرة الدر، إذ إنها أكثر شخصية تاريخية تستهويها، وربما سيكون هناك عمل آخر حول الشخصية نفسها مثلما حصل مع شخصية جمال عبدالناصر والأديب طه حسين وشخصيات أخرى، حيث قدمت في أكثر من عمل فني، وأفصحت عن أن عدم تقديمها للعمل يعود لحاجته لميزانية ضخمة ولإنتاج كبير.