طلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب من ضيفها الفنان رامي عياش في برنامجها “شيري استديو” أن يقلد لها أي شخصية يبرع في تقليدها، لأنها سمعت عنه إنه يجيد تقليد عدة شخصيات فنية.

رامي عياش قلد طريقة حديث الفنان جورج وسوف، مؤكداً على إن الأخير شخصية يسهل حفظها وتقليدها، ليبدأ في التحدث بطريقة سلطان الطرب ليضحك الحضور بشدة.

وسرد رامي عياش موقفاً طريفاً جمعه مع جورج وسوف وهو عندما قام الأخير بالتحدث معه في موضوع ما، إلا إنه لم يفهم الفكرة الذي يرغب أبو وديع في توصيلها له، لينفعل الأخير بدوره عليه ليقوم له: “شو باك… شو عم بحكي صيني”.



شيرين عبد الوهاب طلبت من رامي عياش مجدداً أن يقلد لها فناناً مصرياً، ليقلد لها شخصية “بوحة” الشهيرة التي قدمها الفنان محمد سعد، ليدخل الفنان محمد هنيدي في موجة ضحك على إثره تقليده.

وكان رامي عياش ضيفاً مع الفنان محمد هنيدي ورانيا يوسف في برنامج “شيري ستوديو” الذي تقدمه شيرين عبد الوهاب كل يوم أربعاء.