ترعى هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية فعالية بعنوان «وتر» للموسيقار المصري عمر خيرت في 3 مارس المقبل.

وفي لقاء لقناة «العربية» مع الموسيقار عمر خيرت منذ أشهر عبّر الفنان عن رغبته بإقامة حفل في السعودية، وهو المقطع الذي أعاد الناس تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر الفنان عمر خيرت في تصريح لبرنامج «تفاعلكم» مع الإعلامية سارة الدندراوي، عن سروره الكبير، لأنه سيلتقي جمهوره في المملكة قريبا، مؤكدا بدء التحضيرات للحفل.

كما أعلن الفنان أنه ينوي إهداء مقطوعة خاصة للجمهور السعودي.

قائلا إن هناك علاقة أبدية بين الشعبين السعودي والمصري، وان التاريخ قد وحدهما.