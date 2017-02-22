أعلنت شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة أن خلاف الأخيرة مع مواطنتها الفنانة ابتسام تسكت انتهى منذ مدة.

ونفت ابتسام بطمة شقيقة دنيا في تدوينة طويلة على موقع «إنستغرام» أي خلاف بين الطرفين، وأكدت أن كل واحدة منهما ماضية في طريقها ومهتمة بعملها، وقالت: «موضوع الخلاف انتهى منذ زمن طويل»، كما حذرت في الوقت نفسه جمهور دنيا بأن كل من يحاول خلق البلبلة سيكون مصيره «البلوك».

وكان أحد الفنانين المغاربة قد خلق ضجة بانتقاده لابتسام تسكت، ما أدى إلى استياء جمهورها، وهو ما جعل جمهور بطمة يستغل الموقف ويعيد نشر الفيديو، الأمر الذي تسبب في حرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور دنيا وابتسام.