قررت النجمة المصرية غادة عادل تخصيص أول حلقة من برنامجها «تع نشرب شاي» بعد احتراق مسرحها، للانتقام بمساعدة زميلها في القناة نفسها بيومي فؤاد، والفنانة التونسية درة، والفنانة انتصار، وطالبت جمهورها بمشاهدة الحلقة، وقالت، في تعليق لها عبر «انستغرام»: «اوعوا تفتكروا انو موضوع حريق المسرح هيعدي بالساهل، شوفوا الحلقة الجديدة من «تع نشرب شاي» عشان تعرفوا غادة عادل هتعمل ايه».

وكشفت الشركة المنتجة عن كواليس الحلقة الجديدة، وتضمنت أغنية مشتركة لدرة وغادة عادل لإبعاد الحسد عن برنامجها، وأكدت أن حلقة الليلة تعد حلقة خاصة تقدمها غادة عادل، وتشارك فيها المشاهدين حول ماذا حدث بعد الحريق الذي التهم المسرح، وماذا سيحدث حتى رجوع البرنامج بكامل فقراته. ‎

ومن المنتظر أن ترد غادة على كل الشائعات التي أحاطت باحتراق المسرح وأهمها الحسد، أو غيرة بعض الفنانات، وتنتظر الطب الشرعي الذي لم يقدم حتى الآن التقرير النهائي، حول أسباب حريق مسرح الليسيه وما إذا كان بفعل فاعل أم لا؟