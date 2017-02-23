كشفت الفنانة المصرية بوسي انها طلبت من زوجها محمد جابر، الشهير باسم نور الشريف، تغيير اسمه في الاوراق الرسمية لكي لا يكون هناك لغط بين اسمه الحقيقي واسم الشهرة.

وقالت بوسي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة CBC، إن نور كان الاسم الذي ينادى به نور الشريف في البيت، وعندما بدأ العمل [بالتمثيل] اقترحت عليه أخته – التي توفيت منذ عدة أيام – أن يسمي نفسه نور الشريف، وذلك لأنها كانت تحب الممثل عمر الشريف.

أما تغيير الاسم إلى نور الشريف في الأوراق الرسمية، فحكت بوسي أنها طلبت منه ذلك عندما كانت تحمل ابتنها سارة، ولم تكن تعرف بعد إن كانت تحمل ولدا أم بنتا.