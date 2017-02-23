مرة جديدة، أثارت المغنية الشابة حلا الترك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو جديد لها.

ظهرت الشابة في تسجيل مباشر من منزلها، والى جانبها شقيقها ووالدها، الذي أبدى امتعاضه ورفضه لالتقاطها مقاطع الفيديو باستمرار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت الشابة التّحيّة لجمهورها قائلة: “شخباركم ربعي حبايبي فانزاتي…”، إلاّ أنّ والدها محمد الترك لم يكن موافق، حيث أكملت رسالتها: “شوفوا أبوي ما يخليني والله…”، وحين وضعت عليه الصورة ظهر عليه الامتعاض، محاولاً منعها من البث المباشر.

يذكر أن مسألة حضانة الترك وأشقائها لا تزال محور صراع بين والدها وطليقته التي سبق وفازت بحضانة أطفالها.