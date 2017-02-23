فيما يتصارع كريستيان مع المصاعب النفسية في داخله، يتوجب على أنستاشا ان تواجه في فيلم «fifty shades darker» الغضب والحقد اللذين في المرأة التي جاءت في الجزء السابق للفيلم.

و«fifty shades darker» تابع لمجموعة روايات الأديبة أي. ال. جيمس التي بدأت بالدراما الرومانسية الشهيرة «fifty shades of grey» التي تحولت الى فيلم سينمائي حصد نجاحا منقطع النظير، كما حققت الرواية مبيعات ضخمة، وتدور حول فتاة ساذجة تقع في حب رئيسها في العمل وبعد ارتباطها معه في علاقة لفترة من الزمن يكتشف المدير أنه واقع في غرامها ولكن الفتاة تكتشف انه لا يصلح لها.

والفيلم من اخراج جيمس فولي، سيناريو نيال ليونارد وبطولة تايلر هويتشلن جايمي دورنان وداكوتا جونسون وينصح بمشاهدته لمن هم فوق 18 عاما، وسيعرض الفترة القليلة المقبلة.