بعد أن ظهر النجم جايسون ستاثام في أواخر أجزاء سلسلة أفلام «Fast & Furious» أو «السرعة والغضب» التي تغير اسمها الى «Fast» من بطولة النجم الاميركي فين ديزل، وقع على ستاثام الاختيار ليشارك أبطال «Fast & Furious» لقدرته على القيادة المتهورة، ويظهر في الفيلم بدور الشرير.



تدور أحداث أفلام «Fast & Furious» حول مجموعة من الرجال يقومون بسباقات بشكل غير قانوني حتى يتم اختيار عميل فيدرالي يعد الأفضل في مكانه، إلا انه في النهاية يكتشف جانب الخير في عصابة فين ديزل التي كانت تضم الممثل بول ووكر الذي لقي مصرعه في حادث سيارة فلم يظهر مع فريق العمل في الاجزاء الأخيرة من السلسلة.

وفي الجزء الجديد لم يفصح احد عن القصة إلا انه في بعض اللقاءات مع فريق العمل اعرب ديزل عن تمنيه لو تمكنوا من التصوير في مصر عند سفح الأهرامات، اما ستاثام فقال: «استمتعت جدا بالعمل مع الفريق في دبي وكنت أتمنى لو ان بول ووكر لم يغادر عالمنا إلا اني اعتقد انه في مكان أفضل».