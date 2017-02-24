أظهر البرومو الترويجي الخاص ببرنامج "سوار شعيب" مع الإعلامي الكويتي شعيب راشد، بكاء البحرينية حلا الترك التي حلة ضيفة مع والدها المنتج محمد الترك في الحلقة المقبلة.

وطرح شعيب العديد من الأسئلة المحرجة والخاصة مثل الإقامة مع والدتها بعد أن والدها أن أطفاله لا يرغبون بالعيش مع والدتها، إضافة التى تعليقه حول “شتائم” والدها ورأيها بالأمر.وظهرت الترك في أحد اللقطات تبكي من دون ان يتضح السبب وفقا لموقع لها.

ورفضت خلال استضافتها في برنامج “ليالي الكويت” الردّ على سؤال ما إذا كانت تمنع اولاد زوجها من رؤية والدتهم واكتفت بالردّ: “كفاكي سعي للشهرة، ونقطة وانتهت”.

وأشارت الى أن الناس سترتاح من مشاكلهم الأسرية عندما تتوقف طليقة زوجها من السعي الى الشهرة.