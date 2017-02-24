أهدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضيفها في حلقة الامس من برنامجها “شيري استديو” الفنان حسن الرداد قبلة على الهواء بعد أن قام بمدحها.

وسألت شيرين خلال الحلقة ضيفها الاخر الفنان محمد فؤاد عن “الجدعنة” ان كانت تخسر صاحبها او تفيده فرد فؤاد إن “الجدعنة” لها ثمن، وإنه يرفض تغيير الإنسان الموجود بداخله، لتطلب منه شيرين ألا يفعل ذلك أبدا.

وأضافت شيرين إنها هي أيضا لم تغير ما بداخلها، بالرغم من أن الكثيرين نصحوها بأن تمسك نفسها بعض الشيء أمام الناس، ليقاطعها حسن الرداد قائلا إن أحلى ما فيها عفويتها، فردت عليه بأن ارسلت له قبلة على الهواء.

وفي مقطع اخر، قالت شيرين لحسن الرداد بعد أن عرفت ان برجه الجدي: “الجدي بحب البيت بس ما يكون في ست مستنياهم يعني كل يوم ممكن يجيبوا ست” فغازلها الرداد قائلا: “لا لو حلوة كدة ده تركواز لونه ده ولا إيه” ليظهر الخجل والدلع بشكل واضح على شيرين.