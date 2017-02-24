كشف الفنان الكبير خالد زكي أن أول حب في حياته كان بسن عشرة سنوات تقريباً وأن فتاة أحلامه في شبابه كانت ميرفت أمين وبالذات بعد فيلم "أبي فوق الشجرة"، وكانت شكل جديد على الشاشة وتتمتع بحضور قوي جدا، موضحا أنه تعرف على زوجته قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية واستمرت قصة الحب 7 سنوات تقريبا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة على شاشة "سي بي سي": "أول شيء يلفت نظر الرجل للسيدة هو الجمال والتناسق وبعد التعرف عليها يرى تركيبتها وطباعها وأهلها والأهل الأهم لأن البيت مهم جدا في التربية وهناك مثل يقول: إن التربية أهم من كل شيء فالتربية ليست غنى وفقر بل (على الأصل دور) وزوجتي جيدة وتستاهل ولو لم تكن كذلك لما اكملت المسيرة لأكثر من 47 عاما".

وأضاف: "زوجتي تعلم طبيعة عملي وتعلم أن حب الناس هو نجاح لي، وهناك غيرة ولكن بشكل طبيعي ظريف يرضي ولا يخنق وهي تفهمت هذا بشكل جيد من البداية وزوجتي كانت تحب والدي ووالدتي وبارة بأهلها أيضا، وهناك شعار لدي وهو (اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد) وهذا جعلني اتمسك بها أكثر".