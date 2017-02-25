تنافس الفنانة أيتن عامر أفلام نصف العام بأول بطولة مطلقة لها فيلم «يا تهدي يا تعدي»، الذي يطرح بدور السينما هذه الفترة، رغم نهاية موسم نصف السنة السينمائي.

وفاجأت الشركة الموزعة الجميع بإعلان طرح الفيلم في هذا التوقيت، بعد سلسلة تأجيلات، رجحت خروجه من سباق هذا الموسم، انتظارا لموسم عيد الفطر أو الصيف المقبل، خاصة أن الفصل الدراسي الثاني بدأ بالفعل، ما يقلص من اعداد رواد السينما بشكل كبير.



ويبدو أن الشركة الموزعة اتخذت القرار سريعا خشية الدخول في سباق موسم عيد الفطر وسط توقعات بطرح أفلام لنجوم من العيار الثقيل سينمائيا.

ويجمع «يا تهدي يا تعدي» أكثر من فنانة كوميدية بينهن بدرية طلبة، شيماء سيف، سلوى خطاب، وعايدة رياض، تأليف أحمد عزت، وإخراج خالد الحلفاوي.



ويحمل الفيلم طابعا كوميديا، فيتعرض لقصة فتاة مكافحة تعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات، وتعيش قصة حب مع شاب من أسرة ثرية، وتحدث بينهما المفارقات الكوميدية، حيث تعترض والدة الشاب على الزواج من الفتاة الفقيرة.

من جهة أخرى، تنتظر أيتن عرض مسلسلها الجديد «شقة فيصل»، والمتوقع عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى القنوات الفضائية، ويشارك في بطولة المسلسل كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، نسرين أمين، أحمد فتحى، مي القاضى، ومصطفى أبو سريع، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.