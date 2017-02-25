أكدت الفنانة نسرين أمين أنها تعاقدت رسميا على مسلسل «نوح» مع الفنانة إيمي سمير غانم، والذي سيعرض في موسم رمضان المقبل.



وقالت أمين، في تصريحات لها، إنها ستبدأ تصوير أول مشاهدها في المسلسل بعد أسبوع، وأنها تجري حاليا التحضير للشخصية مع المخرج محمد علي، مشيرة الى أنه خلال الأحداث تربطها علاقة عاطفية مع الفنان حسن الرداد، وأن المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الكوميدية.

يذكر أن «نوح» هو العمل الفني الأول الذي يجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعد زواجهما في نوفمبر الماضي، وكانا قد قدما معا مسلسل «حق ميت» الذي عرض في رمضان قبل الماضي، كما تعاونا سينمائيا مؤخرا من خلال فيلمي «زنقة ستات» و«عشان خارجين».