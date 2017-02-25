في وقت يقترب فيه حلول شهر رمضان المبارك، لايزال الارتباك يهيمن على مستقبل عدد من المسلسلات بما يهدد مسألة مشاركتها في ماراثون دراما رمضان المقبل، حيث تغاضى أبطال مسلسلي «فوبيا» و«هجرة الصعايدة» عما أثير عن غيابهم.

ورفض القائمون على «هجرة الصعايدة» تأكيد تأجيله، بالرغم من تأجيل تصوير المسلسل أكثر من مرة بسبب أزمات عديدة، تمثلت في كثرة الاعتذار عن المشاركة، إلى جانب عدم الانتهاء من الديكورات والتحضيرات الخاصة به، إضافة إلى اعتذار المخرج عادل أديب عن العمل.

وفي هذا الصدد، قال محمد فوزي منتج مسلسل «هجرة الصعايدة»، إن المسلسل لم يتم تأجيله، لكن تأخر تصويره، وأنه تعاقد مع مخرج جديد، وسيبدأ تصويره خلال اليومين المقبلين للحاق بالسباق الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ويرصد أحوال مصر وهجرة «الصعايدة» من الجنوب إلى الإسكندرية، وما يعكسه ذلك من تغير وتطور في شكل المجتمع.

ويشارك في بطولة المسلسل وفاء عامر، شريف سلامة، منذر رياحنة، محمود الجندي، أحمد فؤاد سليم وغيرهم، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.

ونفى الفنان خالد الصاوي صحة ما تردد عن خروج مسلسله «فوبيا» من الموسم الرمضاني المقبل، وقال: «المسلسل لن يؤجل، وحاليا أستكمل تصوير عدد من المشاهد في منطقة الدقي».