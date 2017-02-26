بدأت قصة الحب بين الفنان اللبناني ملحم زين وزوجته تماني عندما طلبت من والدها وهو آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)علي سالم البيض أن يدعو زين لإحياء سهرة فنية في عيد ميلادها، وبعدها زارت لبنان فدعاها زين إلى الغداء فزاد إعجابه بها ومن ثم تزوجا عام 2008. الجدير بالذكر أن حفل زواجهما أثار جدلا كبيرا في الوسط الفني وبين جمهوره بسبب حفلة الزفاف الأسطورية التي أقيمت في بيروت والتي أُنفق فيها ملايين الدولارات بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية.

صرح الممثل السوري باسل خياط خلال مقابلة أجراها في برنامج "ET بالعربي" عن اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته، التي كانت إحدى معجابته، فسألها عن الشامة على خدها وما إذا كانت حقيقية أم لا. وبعد فترة زاد اعجابه بها وتزوجها.

التقى الفنان رامي عياش بزوجته داليدا عياش خلال عشاء أقامه الملحن سليم عساف في منزله. وقال عياش في إحدى المقابلات إن عساف أخبره عن فتاة معجبة به ستأتي إلى العشاء، وما أن رآها حتى انجذب إليها قبل أن يتحول هذا الإعجاب الى حب فزواج وأنجبا العام المنصرم مولودهما الأول رام.

عام 2012 انفصل الفنان محمد رمضان عن زوجته بعد أربع سنوات، ليعود ويتزوج بنسرين أبو النجا التي كانت من أشد المعجبات به، وقد صرّحت هذه الأخيرة: "طول عمري معجبة بمحمد كإنسان وفنان، وعندما اقتربت منه وجدت جوانب أخرى في شخصيته جذبتني إليه أكبر".

أغرم النجم المصري تامر حسني بزوجته المغربية بسمة بوسيل ــ كانت مشتركة في برنامج "ستار أكاديمي" ــ عندما التقى بها في إحدى حفلاته إذ كانت من المعجبات به، فتطور الأمر من قصة حب رومانسية إلى زواج.

بعدما انفصل الفنان عمرو دياب عن زوجته الأولى الفنانة المصرية شيرين رضا، تعرف على زوجته الثانية وهي السعودية زينة عاشور أثناء إحيائه حفلات في أوروبا، ومع مرور الوقت خطفت عاشور قلبه فتزوجا.