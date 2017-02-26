كشف النجم المصري محمد فؤاد سبب غيابه عن الساحة الفنية منذ آخر البوم له «بين إيديك» الذي صدر عام 2010.



وأكد فؤاد، خلال لقائه ببرنامج «شيري ستوديو»، الذي تقدمه شيرين عبدالوهاب، أن الأحداث غير المستقرة والاضطرابات التي تمر بها مصر طوال السنوات الماضية هي السبب الرئيسي في غيابه لفترة طويلة عن الساحة الفنية»، مضيفا: «أنا تعبت في السنين اللي فاتت، ومش بعرف أغني ودماغي قلقانة على بلدي».

وأضاف: «أتابع لحظة بلحظة ما يحدث في شوارع مصر، ولا أنصح أحدا بالمتابعة الدقيقة للأحداث مثلي»، مؤكدا حرصه على التواجد بالساحة الفنية منذ 30 عاما دون انقطاع.

وأوضح فؤاد أنه كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم في طفولته، قائلا: «أتساءل دائما، هل الجنة بها ملاعب للكرة كي أمارس كرة القدم بعد وفاتي؟، وأحلم دوما باللعب في ستاد الإمارات التابع لنادي أرسنال الإنجليزي».