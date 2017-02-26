هاجم المخرج المصري محمــد سـامــي إحــدى الصحافيات بعد نشرها خبرا عن خلاف بينه وبين المؤلف أيمن بهجت قمر. واستخدم سامي ألفاظا قاسية في هجومه واصفا الصحافية بأنها «حمارة وكسولة»، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «لما ألاقي صحافية حمارة كسولة بتألف أخبار على مزاجها، ده يبقى اسمه ايه؟ انا وأيمن بهجت صحاب ومفيش حاجة من اللي كتبته الفاشلة دي وكل الحكاية دي فاشلة ومن وحي خيالها الفقير».



وعلق أيمن بهجت قمر: «شيء غريب والله يا محمد، أنا مش عارف مصدرهم إيه، وعمر ما كان في بيننا أي زعل».

وكانت الصحافية كتبت على لسان مصدر مجهول أن محمد سامي هو سبب تعطيل مسلسل تامر حسني الجديد لأنه دائم التدخل في تفاصيل السيناريو وإنه وصف السيناريو الذي كتب أيمن بهجت قمر بـ «الورق السيئ».

وأضافت ان بطل العمل تامر حسني كان له رأي آخر، حيث أكد أن هناك 7 حلقات مكتوبة بشكل جيد إلى حد ما، وبناء على ذلك حاول منتج العمل تامر مرسي، شراء السبع حلقات فقط من المؤلف أيمن بهجت قمر، ولكن الأخير رفض تدخل المخرج محمد سامي بشدة، ورفض بيع تلك الحلقات، ونشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين أدت لانسحاب أيمن بهجت قمر وتعطيل العمل ككل.