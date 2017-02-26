رغم انفصالهما بشكل نهائي، مازالت الأخبار تنتشر بكثرة عن الفنان المصري أحمد سعد والفنانة ريم البارودي، وكان آخرها زواجهما في السر.

وتحدث سعد عن ريم وقال إنه يحبها كثيرا ولكن تشابههما واختلافهما القوي يحول دون زواجهما، لافتا إلى أنه مازال محتارا هو وريم حول مستقبل علاقتهما، نافيا ما تردد مؤخرا عن زواجه من ريم في السر وإنجابه منها، وقال إن ذلك افتراء من قبل البعض، وانهما ليسا مضطرين للزواج في السر خاصة أن علاقتهما واضحة، ومعروفة للجميع.

أما عما يقال عن تناوله المخدرات أكد سعد، في لقاء تلفزيوني، أنه لم يتناول المخدرات في حياته أبدا، ولا توجد أي علاقة له بها، وأن ما يقال مجرد شائعات.

من جانب آخر، تردد أخيرا أن الفنانة أنغام ستقدم برنامجا تلفزيونيا جديدا تطل من خلاله على كرسي المذيعة.

وفي هذا الصدد قالت أنغام إن هذا الكلام غير حقيقي ولا يوجد مشروع لبرامج تلفزيونية تحضر لها، مشيرة الى أن رفضها الفكرة أو تقبلها متعلق بفكرة البرنامج هل هي جديدة ومختلفة فلا بد لأي مشروع من أن تتوافر فيه شروط معينة حتى تتحمس لخوض التجربة.

وعن برامج اكتشاف المواهب التي اصبحت ظاهرة كبيرة خلال السنوات الماضية، قالت أنغام، حسب موقع «نواعم»، إن أغلب البرامج التي قدمت كانت على مستوى عال واختيار الأصوات كان بمستوى عال ودقيق، خاصة انه يعطي فرصة للمواهب الشابة علما ان طريق أي مطرب أو فنان في البداية يكون صعبا للغاية، والمثال على ذلك برنامج «أراب آيدول» الذي قدم مطربة واعدة مثل كارمن سليمان.

وعن عدم تكرارها تجربة مسلسل بعد «في غمضة عين»، ردت بأن انشغالها بحفلاتها في الفترة الماضية وكذلك التحضير للألبوم جعلها تؤجل أي مشاريع تمثيلية، غير أنه من ضمن مشاريعها ومخططاتها، خصوصا بعد نجاح تجربتها في الدراما ما جعلها متحمسة لأن تقدم عملا آخر.