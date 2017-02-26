القاهرة ـ محمد صلاح

عادت الفنانة داليا البحيري لعملها كمذيعة تلفزيونية من خلال برنامج «الحرملك» إخراج بتول عرفة، والذي يصور في أحد البيوت الأثرية في منطقة القاهرة القديمة من خلال عنصر الإبهار وتصميم وتنفيذ ديكورات وأزياء لها طابع تراثي جذاب.

وستشهد حلقات البرنامج استضافة عدد كبير من نجمات الوطن العربي في جميع المجالات سواء فنية أو ثقافية أو إعلامية أو سياسية، حيث تدور فكرة «الحرملك» في قالب حواري مميز يجمع بين المتعة والفكر.

وأعربت داليا عن سعادتها الكبيرة بعودتها لمقعد مقدمة البرامج بعد سنوات طويلة، وقالت ان سبب عودتها هو الفكرة التي جذبتها لتقديم البرنامج.

من ناحية أخرى، تسعى البحيري للتوفيق بين أوقات تصوير البرنامج وتصوير الجزء الثالث من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي» مع الفنان خالد سرحان وسمير غانم ورجاء الجداوي ومروة عبدالمنعم وشيماء سيف، والمسلسل من تأليف أماني ضرغام إخراج أحمد نور.