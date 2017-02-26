نيكول: سعيدة بمشاركة «سلطان الطرب» الحفل





شهدت القاهرة الخميس الماضي حفلا جماهيريا كبيرا لـ «سلطان الطرب» جورج وسوف والذي يعود الى جمهوره بعد غياب طويل، وشاركته الحفل الفنانة نيكول سابا والتي صعدت المسرح أولا، وأشعلته بالعديد من أغنياتها وأغنيات من الزمن الجميل ومنها «أنا طبعي كده»، و«حبيبي يا عيني» و«يا بنت السلطان» و«تحت الشباك» و«شكلك عامل عاملة» و«التوتوني» و«براحتي» و«يا دلع» و«يانا يانا» و«حرمت أحبك».



وختمت سابا بأغنية «ليل عيوني» بطلب من الجمهور الذي رقص «الدبكة»، وشكرت الفنانة اللبنانية الجمهور والمنظمين وتمنت للحضور سهرة سعيدة مع سلطان الطرب جورج وسوف، معربة عن سعادتها بتقديمها حفلا إلى جانبه.

وأطل الوسوف بترحيب كبير من الجمهور لدرجة أن البعض حاول صعود خشبة المسرح، وقد طالبهم الوسوف مرارا خلال الحفل بأن يجلسوا في أماكنهم، وقدم «سلطان الطرب» أجمل أغنياته مثل «صابر وراضي» و«خسرت كل الناس» و«نستني باليوم واليومين» و«كده كفاية»، ومن شدة الحماسة كان الجمهور يردد عبارة «1 2 3 وسوف يا حياتي»، ومن كثر التدافع بين الحضور، قام الوسوف بإهداء سترته لأحد معجبيه.

وأمتع الوسوف جمهوره المصري المتعطش لصوته بعد غياب 15 عاما عن إحياء الحفلات في مصر، وبقي لأكثر من ساعتين يطربهم بأجمل أعماله، وبقي واقفا طيلة هذه الفترة رغم وضعه الصحي.

جدير بالذكر ان تقارير صحافية ذكرت ان جورج وسوف لم يقم بإجراء أي حوار إلا مع مقدمة الحفل راندا جبر لصالح قناة «MBC»، كما كان غاضبا من محاولات التصوير معه ولم يتواجد أهل الصحافة لأن الحفل تم بيعه لصالح مؤسسات إعلامية معينة.