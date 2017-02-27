شيرين غازلت وائل كفوري.. والمشتركون في ليلة الختام: «ملعونة الحرب»



في العروض الأخيرة من برنامج «أراب آيدول» على «MBC1» و«MBC مصر»، شارك اكثر من 100 موهبة كويتية في حلقة الجمعة الماضية في عرض موسيقي راقص ضخم بمناسبة العيد الوطني الـ 56 للكويت، وتحول العرض، الذي حمل شعار «خليجنا واحد» وكان بقيادة الفنانين يعقوب عبدالله وغدير السبتي، إلى تظاهرة كبيرة وسط تجاوب كبير من الجمهور، وفي نهاية الفقرة انطلقت البالونات الملونة بألوان أعلام الكويت.

ووجهت لجنة التحكيم المكونة من أحلام وحسن الشافعي ونانسي عجرم ووائل كفوري تحية إلى الكويت حكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل العرب.

وفي الحلقة الختامية التي عرضت السبت حصد يعقوب شاهين من مدينة السلام والتسامح بيت لحم في فلسطين لقب الموسم الرابع من «أراب آيدول»، مدخلا البهجة إلى قلوب العرب عموما والفلسطينيين خصوصا، حاسما بذلك المنافسة لصالحه، بعد أن رجح تصويت الجمهور كفته على زميليه أمير دندن من فلسطين وعمار محمد من اليمن، اللذين وصلا معه إلى المرحلة الختامية، لتطوى بذلك صفحة مشوار حافل قارب الأربعة أشهر امتزجت خلاله دموع الفرح بالحزن، والحماسة بالمنافسة، والتحدي بحبس الأنفاس والمفاجآت، فكانت الغلبة لمن استحقها، وكان للجمهور كلمته الحاسمة التي قالها تصويتا.

على وقع أصداء البرنامج التي ملأت العالم العربي فنا وشغلت الناس طربا وتفاعلا وترقبا، تألقت النجمة شيرين عبدالوهاب في سهرة ختامية، زينتها بدفء صوتها وعذوبة أحاسيسها وسحر حضورها على المسرح، فغنت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، ولقيت تفاعلا جماهيريا لافتا، وانتزعت خلال أدائها لأغنية «كده يا قلبي» دموع اللجنة والمشاهدين بسبب إحساسها العالي وروعة ادائها، لتعود وتغازل وائل كفوري في إطلالتها الثانية بعد أن غنت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وكان قد سبقها حامل لقب «محبوب العرب» محمد عساف الذي أحيا - إلى جانب المشتركين الثلاثة - الجزء الأول من الحلقة الختامية حيث قدم المتنافسون على اللقب وصلاتهم الغنائية الأخيرة.

تابع الحلقة الختامية من داخل الاستديو ياسر محمود عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تفاعل بحماسة مع المشاركين الفلسطينيين وهنأ الفائز باللقب متمنيا له التوفيق في مسيرته الفنية، كما شهدت الحلقة حضور الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة MBC» سام بارنيت، إلى جانب عدد من المديرين والتنفيذيين في المجموعة، وذلك إلى جانب كبار المدعوين وأهل الصحافة والإعلام، وملايين المشاهدين في المدن والعواصم العربية وخارجها، ولاسيما في كل من فلسطين واليمن، حيث تجمهر الآلاف أمام شاشات التلفزيون في المنازل والمقاهي والشوارع الكبرى استعدادا للابتهاج بإعلان الفائز، وتخلل السهرة لوحة غنائية خاصة أعدت للمناسبة، وتميزت بالإبهار السمعي والبصري، تحت عنوان «ملعونة الحروب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع ميشال فاضل.

وبموازاة نيله لقب «أراب آيدول» بموسمه الرابع، فاز يعقوب شاهين بعدد من الجوائز العينية والمادية القيمة، أبرزها عقد مع شركة «بلاتينوم ريكوردز» للإنتاج والتوزيع الموسيقي، وفرصة المشاركة مع كبار نجوم العالم العربي في رحلة «ستارز أون بورد»، إضافة إلى رصيد حجوزات فندقية بقيمة 50 ألف دولار من تطبيق «يا مسافر» أحد الرعاة الرسميين للبرنامج.