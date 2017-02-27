



أفضل ممثل في دور رئيسيّ

كيسي أفليك - "Manchester-by-the-Sea"

أفضل ممثلة في دور رئيسيّ

إيما ستون - (la la land)



أفضل ممثل مساعد

ماهير شالا علي - MoonLight

أفضل ممثلة مساعدة

فيولا ديفيز - فيلم (fences)

أفضل إخراج سينمائيّ

داميان تشازيل - عن فيلم (la la land)

أفضل مونتاج

جون جلبرت - (Hacksaw Ridge) أفضل فيلم

(MoonLight)

أفضل فيلم قصير

sing

أفضل فيلم وثائقيّ

"OJ: Made in America

أفضل فيلم وثائقي قصير

"The White Helmets"

أفضل فيلم رسوم متحرّكة

(زوتوبيا) أفضل فيلم رسوم متحرّكة قصير

(بايبر)

أفضل تصوير سينمائيّ

لينوس سانجرين - فيلم "la la land"

أفضل تصميم إنتاج

(la la land) أفضل نص أصليّ

Manchester by the Sea

أفضل نصّ مقتبس

"MoonLight"



أفضل أغنية أصليّة

أغنية City of stars من فيلم LaLa Land

أفضل موسيقى

جوستين هورويتز - فيلم "la la land"

أفضل مونتاج صوتيّ

سيلفين بلمير

أفضل دمج أصوات

كيلفن كونيل،اندي رايت



أفضل مؤثّرات بصريّة

The Jungle Book

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

كرستوفر نيلسون، جيورجيو جورجيو، اليساندرو بيترولازي - فيلم (suicide squad)

أفضل تصميم أزياء

كولين اتوود



انطلق الآن، الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ 89، الذى تنظمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لتكريم أفضل الأفلام لعام 2016 الماضى، ويقدم "اليوم السابع" لقرائها، بثا مباشرا لفعاليات الحفل وتفاصيل الإعلان عن الفائزين.

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ 89، على مسرح "دولبى"، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويذاع على الهواء مباشرة، ويبث على قناة ABC الأمريكية، وسيكون من تقديم جيمى كيميل للمرة الأولى.

الفنّ

لن تقلّ قيمة باقي الفنون لو قلنا أنّ فن السينما هو واحد من أعظم أنواع الفنون على مرّ التاريخ، فهو يجمع في لوحة سينمائيّة واحدة العديد من الفنون المختلفة، لهذا فلعمل فيلم واحد يحتاج الفنانون والتقنيون أياماً وليالي من الجهد، والصبر، وقد يعاد المشهد مرّات ومرّات من أجل الوصول إلى أفضل حالة ممكنة.



بسبب ما تحتلّه السينما اليوم من أهمّيّة عظيمة جداً، فقد تنوّعت الجوائز التي تقدم لمن اقتحموا هذا المجال؛ تشجيعاً لهم على مزيد من الإبداع والتفوق، ونشراً لأعمالهم الفنيّة الهامّة، ولعلَّ الجائزة الأشهر عالمياً في مجال السينما هي جائزة الأوسكار الأمريكيّة.

جائزة الأوسكار

جائزة الأوسكار هي جائزة رفيعة المستوى تقدم كل عام من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحرّكة الأمريكية، وهي منظمة تأسّست في العام ألف وتسعمئة وسبعة وعشرين ميلادية، تهتمّ بالفنون السينمائيّة وبطريقة تطويرها، وتحسينها، حيث تعتبر هذه المنظمة من المنظّمات الفخريّة.

أوسكار: تاريخ تمثال "جوائز الأكاديمية" الشهير

لتمثال الأوسكار تاريخ ثري مليء بالشائعات، لكن هل كان أول فائز بالجائزة كلبا حقا؟ الناقد السينمائي جوناثان غلانسي يلقي الضوء على تاريخ ذلك التمثال الشهير.

كان إيميل جاننغز، وهو ممثل ألماني استمر في صنع أفلام دعائية للنازيين في الثلاثينيات من القرن الماضي، أول من حاز على جائزة الأوسكار الأسطورية. لكن هل حصل خطأ ما؟ نعم، أشيع أن الفائز الحقيقي في ذلك العام 1929، هو الكلب "رن تن تن"، وهو كلب ألماني عمره 11 عاما أنقذه طيار أمريكي من فرنسا إبان الحرب عام1918.

وظل ذلك الكلب الشهير أحد نجوم هوليوود الأكثر شعبية وربحية في الوقت الذي كانت فيه الأفلام الصامتة تفسح الطريق للأفلام السينمائية الناطقة. وقد تألق ذلك الكلب في 27 فيلما، أربعة منها صدرت في عام 1929 وحده.

وقد قررت "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" التي تمنح جوائز الأوسكار، والتي كانت قد شكلت حديثا تحت إشراف لويس بي ماير، رئيس مؤسسة "إم جي إم"، أن منح كلب أول تمثال أسطوري مطلي بالذهب لم يكن تصميمه قد انتهى بعد سيعطي الانطباع الخاطئ.

وكان ذلك التمثال الأول الذي أوشك تصميمه على الانتهاء حينها يبلغ طوله 34.3 سنتيمترا، متخفيا كفارس مصمم على طراز الفن المعروف باسم "آرت ديكو" من القرون الوسطى، ويحمل سيفا صليبيا طويلا، ويقف على بكرة فيلم .

لذا، ورغم أن الكلب "رن تن تن" حصل على معظم الأصوات لأفضل ممثل في الجولة الأولى من التصويت، وهي شائعة تؤكدها سوزان أورليان الكاتبة في مجلة نيويوركر في سيرة ذاتية عن الكلب النجم، فإن الأكاديمية أجرت جولة ثانية من التصويت على متنافسين من البشر فقط.

ويزن تمثال أوسكار 3.6 كيلو غرام، وبدءً من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2016 ستصنعه شركة بوليتش تالكس في نيويورك.

ومنذ ذلك الحين، وجوائز الأوسكار تثير الجدل. إذ حازت وولت ديزني على 26 جائزة، حسب السجلات حتى الآن، بينما لم يتم تقدير ألفريد هيتشكوك على الإطلاق، إلا بتمثال فخري.

ويقال إن بوب هوب وأثناء استضافته لإحدى حفلات توزيع جوائز الأوسكار قد تهكم قائلا: "إذا تبقى لدينا أي من هذه التماثيل، سنرسلها إلى وولت ديزني فحسب".

ومهما كانت السياسات الداخلية لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، فمن الواضح دون شك أن جوائز الأوسكار مرغوبة ومغرية. ويصور ملصق جوائز هذا العام رسما ذهبيا لتمثال يلمع من خلفية سوداء كالفحم. ويقول: كلنا نحلم بالذهب".







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