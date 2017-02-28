هاجمت الفنانة الجزائرية “فلة” المطربة التونسية “لطيفة”، موضحة أنها أكثر واحدة تتعاطى “الخمور”، وذلك على إثر حديث سابق لـ”لطيفة” في برنامج “100 سؤال” قالت فيه إنها لا تعرف “فلة”، وأن الأخيرة اتصلت بها وأسمعتها لحناً تريدها أن تغنيه وكان واضح على صوتها تعاطيها للخمور، على حد قولها .

وردت “فلة” على الفنانة التونسية “لطيفة” خلال استضافتها في برنامج “الحلقة الأخيرة” المذاع على قناة “MTV” اللبنانية، قائلة: “إذا وردة الجزائرية وصلت للعالمية ولم أطلب منها في يوم من الأيام صورة هل أطلب من لطيفة، مضيفة : “هناك أذكياء ولكنهم طيبين وهناك أذكياء ولكن على لؤم ولطيفة من هذا النوع” .