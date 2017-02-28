تخوض الفنانة مى سليم عملا تلو الآخر لتؤكد أنها باتت ممثلة أكثر منها مطربة فهي لم تطلق أي ألبوم غنائي منذ سنوات بالرغم من تصريحاتها بأنها تعمل على ألبوم جديد، ما أثار حولها تساؤلات عما إن كانت فشلت كمغنية وهو ما دفعها لأن تركز كل طاقتها في التمثيل أملا في تعويض النجاح.



وفي هذا الصدد قالت مي، في تصريحات لها، إنها حققت نجاحات كبيرة في مجال الغناء، مؤكدة أنها لم تفشل في تجربتها إطلاقا، ولكن كل الظروف المحيطة بها كانت محبطة للغاية وبالرغم من ذلك واصلت تقديم الحفلات الغنائية إذ لا يمكنها التفكير في الابتعاد عن الغناء، مشيرة الى أنها بالفعل تعمل على إطلاق ألبوم جديد، وقد اختارت العديد من الأغنيات.

وعن تقييمها لنفسها كمطربة أجابت سليم بأنها حققت نجاحا قويا وباهرا كممثلة وقد لمست ذلك من ردة فعل الجمهور في الشارع وكذلك النقاد، لذلك فهي تحب أن تكون فنانة شاملة تجمع ما بين التمثيل والغناء.



من جانب آخر، وعما إن كان مسلسلها الجديد «سبع صنايع» يعد أول بطولة منفردة لها، لفتت مي إلى أنها لا يمكنها اعتباره كذلك لأنه سيشاركها كل حلقة نجم كبير كضيف شرف، فالعمل من نوعية الدراما التي لم تقدم بعد في مصر وهي تظهر فيه بدور كوميدي خفيف.



أما عن رفضها المشاركة في أعمال رمضانية جديدة فأوضحت مي أنها انشغلت ببطولة أكثر من عمل من 60 حلقة لذلك قررت الحصول على قسط من الراحة حتى لا تكرر نفسها في أعمال متشابهة.