على الرغم من إعلان الفنان أحمد حلمي خروجه من أي عمل جديد منذ آخر فيلم قدمه «لف ودوران» أمام دنيا سمير غانم، فإنه يجهز لمفاجأة خلال الفترة المقبلة.



فقد أنهى حلمي مع الفنان أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد «هبوط اضطراري»، إذ ذكرت تقارير صحافية أن المخرج أحمد خالد توفيق استطاع إقناع حلمي بالظهور في الفيلم بشخصيته الحقيقية كضيف شرف في مشهد واحد فقط استغرق تصويره 10 ساعات متواصلة أنهاها حلمي من فترة بسيطة، وبالرغم من أن حلمي كان مترددا في البداية لرغبته في عدم المشاركة بعمل جديد فإن صداقته بالسقا وأيضا ببطلة العمل غادة عادل والعلاقة الطيبة مع المخرج جعلته يرحب بالأمر، خاصة أنه سيظهر بشخصيته الحقيقية خلال مشهد واحد فقط، ومن المفترض أن يعرض الفيلم في موسم الصيف المقبل بعد انتهاء عملية الميكساج والمونتاج خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر يتفاوض أحمد حلمي حاليا على حملة دعائية لإحدى الشركات ولكنه حتى الآن لم يتعاقد رسميا، حيث اشترط حصوله على مليون دولار فيما تحاول الشركة تقليل المبلغ، إلا انه قرر عدم التسرع خاصة أنه اعتاد المشاركة في إعلانات رمضانية.