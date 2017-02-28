عبرت الفنانة مي كساب عن سعادتها بقدوم ابنتها «فريدة»، وقالت: الأمومة إحساس عظيم للغاية لا يمكن وصفه بالكلام، ولاسيما أن ابنتي ملأت حياتي فرحا وسعادة منذ أن ولدت وأنا أحبها وأخاف عليها للغاية، وأتمنى أن أربيها بأفضل شكل ممكن كما تربينا نحن على العادات والقيم والتقاليد، وأحب أن أقول شيئا إنها «وش الخير» علي أنا و«أوكا» وأتمنى أن يحفظها الله.



وتابعت مي: بعد الولادة أوقفت نشاطاتي لفترة لكنها ليست طويلة، حيث وقعت على فيلم «فولت زيادة» مع المنتج وليد منصور إلى جانب أن لدي ألبوما غنائيا كنت بدأت بالتحضير له قبل ولادة «فريدة»، لكن بالتأكيد ابنتي بحاجة إلي في الشهور الأولى لحين النضوج.

لكن هل أنت راضية عن نفسك، وعن الاختلاف بينها وبين المطربين والمطربات على الساحة؟، قالت مي كساب: هناك اختلاف في الكثير من الأشياء وهذه الأمور يشعر بها الجمهور، وبصراحة شديدة أرى شخصيتي مختلفة عن الأخريات سواء في الغناء أو حياتي الطبيعية، وما أقدمه مختلفا ويحمل موضوعات جديدة لم أرها من قبل على الساحة الغنائية، والحمد لله أنا سعيدة بما قدمته ولدي جهد متواصل لتقديم الأفضل دائما للجمهور.