أكد الفنان عبدالفتاح الجريني أنه لم يتوقع نجاح أغنية «ظالمة»، التي قدمها «دويتو» مع المغربية جميلة البدوي بهذا الشكل، حتى لو كان يعلم جيدا أن الجمهور المغربي متابع قوي للسينما الهندية.



وعن تصريح شاروخان بأن النسخة العربية للأغنية هي الأفضل بالنسبة له، قال الجريني، في تصريحات صحافية له، إنه يشعره بالفخر.



أما عن تقديمه «دويتو» غنائيا مع جميلة، فأشار إلى أنها من الأصوات المميزة في المغرب كما انها من نجوم «ريكوردز» المنتجة لألبومه، مضيفا أن البعض راهن على فشله في هذا اللون، لكنه بطبيعته يميل إلى المغامرة وحب الجمهور له في التجربة كان دافعا لتكرارها.



من ناحية أخرى، صرح الجريني بأنه أنهى اختيار كل الأغنيات الخاصة بألبومه الجديد تقريبا كما انه سجل بعضها، لافتا الى أن الألبوم يضم ألوانا موسيقية مختلفة، لذلك حرص على أن يتعامل مع كل أغنية كما لو كانت «سينغل»، هذا بالإضافة الى استعداده لتقديم موسم جديد من برنامج «كوك استوديو» لكن بفورمات وشكل مختلفين تماما دون أن ينكر أن الموسم السابق أضاف إليه الكثير.



وعما تردد بأنه سيخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم عالمي، اكد أنه بالفعل رشح للعمل من خلال شركة كبيرة لكن لم يباشر التصوير بعد، مشيرا الى انه سبق أن عرض عليه أكثر من تجربة تمثيلية، لكنه يحرص على التأني في اختياراته. وحول الارتباط، قال إنه يرى أن الزواج والحب قسمة ونصيب، لكنه لم يصادف بعد الفتاة التي تغيّر مجرى حياته، فحين يلتقي بها سيتمسك بها فورا، مشيرا الى انه كان يرغب في الاطمئنان على شقيقاته الثلاث، وبالفعل زوّج اختين وبقيت أخته الثالثة فقط ليزوجها ويطمئن عليها.