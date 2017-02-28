الأكاديمية تجري تحقيقاً حول أسباب الخطأ الفادح





اعتذرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بشكل رسمي عن الخطأ الفادح، بالإعلان عن فوز La La Land بجائزة أفضل فيلم بدلا من Moonlight.



وأصدرت PricewaterhouseCoopers، وهي شركة المحاسبة المسوؤلة عن جوائز الأكاديمية بيانا رسميا جاء فيه: «نتقدم باعتذارنا لفيلمي Moonlight وLa La Land، ولكل من وارين بيتي وفاي داناواي عن الخطأ.



وأعلنت الأكاديمية عبر شركة المحاسبة الخاصة بها بأنها ستجري تحقيقا في هذا الأمر، قائلة في بيانها: «نجرب حاليا تحقيقا حول كيفية حدوث ذلك الخطأ، ونعرب عن ندمنا الشديد لما حدث».

هكذا عقّب وسخر مشاهير هوليوود على خطأ الأوسكار!.. ليت الخطأ كان بإعلان فوز ترامب!



٭ الممثل بيلي كريستال

الممثل الكوميدي بيلي كريستال، وهو أحد مقدمي حفل الأوسكار طوال سنواته الماضية، فتمنى حدوث ذلك الخطأ في يوم الإعلان عن الفائز في نتيجة الانتخابات الرئاسية الاميركية، في إشارة منه الى أنه ضد فوز الرئيس دونالد ترامب.

المخرج إم نايت شيامالان

أما مخرج الفانتازيا ام نايت شيامالان، صاحب فيلم Signs، فغرّد ساخرا بأنه هو الذي كتب سيناريو الخطأ الفادح في حفل الأوسكار، بسبب الغموض الذي تتسم به معظم أفلامه، وأضاف: «لقد نجحنا في خداع الجمهور».

٭ الإعلامي لاري كينج

وصف الإعلامي لاري كينج حفل الأوسكار الـ 89 بأنه رائع ولكن ما أفسده مظروف سيئ.

٭ المغنية كاتي بيري

عبرت كاتي بيري عن دهشتها البالغة من خطأ الأوسكار.

٭ الكاتب سيث ماكفارلاين

أما مبتكر المسلسل الكوميدي Family Guy، فرجح مازحا أن يكون سبب حدوث خطأ الأوسكار هو التصويت غير القانوني للملايين من أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

٭ الممثلة جيسيكا تشاستاين

عبرت الممثلة الأميركية عن حزنها البالغ لفريق عمل La La Land، بعد أن تم الإعلان بشكل خاطئ عن فوزهم بأوسكار أفضل فيلم في 2017، وتساءلت عن سبب عدم إسراع منتجي الحفل إلى المسرح وقت الإعلان عن الفائز الخاطئ.

٭ المذيع الأميركي ريان سيكريست

قدم مذيع قناة !E ملخصا لحفل الأوسكار الـ 89 وهو: «فوز مستحق لفيلم Moonlight وتنازل كريم من فيلم La La Land عن الجائزة، فما الذي حدث للآخرين من هول الصدمة؟».