بعد اللغط الذي حصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالته الصحية، توفي نقولا كرم شقيق الفنانة نجوى كرم صباح أمس عن عمر يناهز 58 عاما بعد نقله إلى المستشفى ومحاولة إنعاش قلبه.

وكان نقولا خضع لجراحة قسطرة في القلب منذ أسبوع، وشعر أمس بوجع في الصدر فنقل إلى طوارئ المستشفى، حيث استجاب لإنعاش القلب الرئوي مدة 15 دقيقة، إلا أن الموت كان أقوى منه فتعرض لذبحة قلبية ثانية وما لبث أن فارق الحياة، وفق «النهار» اللبنانية.

وسارع عدد من نجوم الفن إلى مواساة الفنانة نجوى وتقديم التعازي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهن الفنانة اليسا التي قالت: «لا شيء يمكن أن يقال ليخفف ألمك عزيزتي نجوى كرم»، كتبت الفنانة نانسي عجرم: «أحر تعازينا بوفاة نقولا، الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء، ويصبركم على فراقه نجوى كرم»، وقالت الفنانة نيللي مقدسي: «صحيت اليوم على خبر وفاة نقولا كرم شقيق، ما بصدق، رحلت بكير عزيزي، الله يصبر عيلتك، ولادك واخوتك وان شا الله روحك بالسما يارب»، وقدم التعازي فنانون آخرون ومنهم فادي حداد، كريستينا صوايا، باميلا الكيك، يوري مرقدي، ميرفا قمر، نادين الراسي، ريما نجيم، طوني سمعان، نزار فرنسيس وغيرهم الكثيرون.