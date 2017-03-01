يلاحق سوء الحظ مسلسل «لأعلى سعر»، الذي تخوض به الفنانة نيللي كريم، سباق دراما رمضان المقبل، بعد أن اضطر مخرجه ماندو العدل إلى تأجيل التصوير أكثر من مرة.

وقرر العدل إرجاء تصوير أحداث المسلسل بعد أن تعرضت بطلته نيللي للإغماء أثناء تصوير مشاهدها، وجرى نقلها إلى المستشفى سريعا، قبل أن يطلب منها الأطباء الراحة لعدة أيام، خاصة أنها تعاني الإجهاد.

وقرر المخرج إلغاء تصوير مشاهد نيللي حتى تستعيد عافيتها وتستطيع مواصلة التصوير، وقبل هذه الواقعة وقع فريق المسلسل في ورطة بعدما تعرضت المطربة الشابة راندا حافظ لكسر في يدها إثر سقوطها على السلالم أثناء تصوير المسلسل.

ونشرت راندا صورة على حسابها الشخصي بموقع «انستغرام»، وعلقت عليها: «قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله وقعت من على السلم وأنا بصور وحصلي كدمات في جسمي وإيدي لسه بيقولوا الدكتورة إنها شرخ ولازم جبس، بس أنا مقدرش عشان التصوير الحمد لله من قبل ومن بعد».

ويشارك في بطولة «لأعلى سعر» الفنانة زينة، التي بدأت تصوير دورها قبل أيام، في أول بطولة مشتركة تجمعها بنيللى كريم دراميا، بعد أن تعاونتا سينمائيا من قبل في فيلم «واحد صفر»، ويشارك في بطولة المسلسل كذلك أحمد مجدي، خالد كمال، سلوى محمد علي، وهو تأليف مدحت العدل.