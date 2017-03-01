بعد غيابه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الراهنة بسبب انهماكه طويلا بتصوير مسلسل «أمير الليل»، يبدو أن الفنان رامي عياش سيعوض هذا الغياب بأعمال من «العيار الثقيل»، حيث ذكرت تقارير صحافية لبنانية انه يباشر التحضيرات لمفاجأة وهي تنفيذ أغنية جديدة لن تشبه أي عمل غنائي آخر، فعمله الجديد سيظهر كل قدراته الصوتية بمستوى أداء عال، ويتعاون رامي في هذا العمل مع الموزع داني الحلو.

وذكرت التقارير ان أغنيته الجديدة تتميز بتأليفها الموسيقي فضلا عن أسلوبها المتميز في المغنى، فهي تتشابه مع أغنية تتر مسلسل «أمير الليل» من ناحية التأليف والتوزيع الموسيقي الذي يحتاج إلى أوركسترا لتستهل الأغنية بمقطوعة موسيقية.



ولم يختر عياش موعدا محددا لإطلاق هذه الأغنية ولم يقرر ما إذا كان سيضمها لألبومه أم أنه سيطرحها على طريقة الأغنية المنفردة، ولكن من المقترح أن يطلق أغنية خلال موسم الربيع.