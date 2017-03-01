يجمع مسلسل «الطوفان» الفنانة وفاء عامر وشقيقتها أيتن، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتعاقدت وفاء بالفعل على المشاركة في العمل، قبل يومين، ويتوقع أن تبدأ تصوير مشاهد دورها الأسبوع المقبل، لتلحق بعملية التصوير التي بدأت قبل نحو الشهر.

والمسلسل مأخوذ عن فيلم يحمل الاسم نفسه للكاتب بشير الديك، من تأليفه وإخراجه وقدمه في عام 1985، بطولة محمود عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسمية الألفي ومحمود الجندي وأمينة رزق.

ويشارك في بطولة المسلسل ماجد المصري، أحمد زاهر، روجينا، صلاح عبدالله، عبير صبري، وعدد آخر من النجوم، سيناريو وحوار محمد رجاء ووائل حمدي، إخراج خيري بشارة.