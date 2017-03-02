في قرار مفاجئ أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، حكماً غيابياً بحبس الممثل المصري محمد شومان 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة إذاعة اخبار كاذبة من شأنها الحاق الضرر بالبلاد.

وكانت النيابة العامة أحالت شومان للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد عن طريق بث برنامجه عبر أحد القنوات الفضائية التابعةلجماعة محظورة، مما تسبب في تكدير السلم والأمن العام وحصوله على تمويل خارجي.

يذكر أن شومان موجود خارج ويقدم برنامجا في قناة عربية، واعتبرت المحكمة أن ما يبثه عبر برنامجه يحمل تحريض ضد مؤسسات الدولة.