يبدو أن إبن الممثل السوري باسم ياخور قد ورث الملامح الأوروبيّة من جدّته الأوكرانيّة لناحية والدته الكاتبة رنا الحريري، وهو الأمر الّذي فاجأ متابعي النجم السوري عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.
في التفاصيل، شارك الممثل السوري باسم ياخور متابعيه عبر إنستغرام بمقطع فيديو يظهر فيه إبنه روي وهو يتحدّث باللغة الروسية بطلاقة.
وقد أرفق باسم الفيديو الّذي نال إعجاب أكثر من 53 ألف متابع بالتعليق التالي "روي الغالي عم يقول قصيدة باللغة الروسية.
ومع إنّي ما فهمت ولا حرف، بس أنا فخور فيك يا حبيبي الله يحميلي ياك".