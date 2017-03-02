جاكي شان هو تشان كونغ سانغ، ولد في 7 أبريل سنة 1954 في هونغ كونغ وهو ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغن صيني، اشتهر في أفلامه بأسلوب السكران (أحد أساليب الكونغ- فو القتالية) واستخدام أسلحة مرتجلة والحركات البهلوانية المبتكرة التي في العادة يؤديها بنفسه.

بدأ تشان التمثيل منذ ستينيات القرن الماضي، وقد ظهر في أكثر من 150 فيلما، وبعدها حصل على نجوم في كل من شارع النجوم في هونغ كونغ وممر الشهرة في هوليوود باعتباره أيقونة ثقافية، وتمت الإشارة إليه في العديد من أغاني البوب، الكرتون وألعاب الفيديو.

تدرب على الأوبرا وأصدر عددا من الألبومات وغنى العديد من الشارات الموسيقية للأفلام التي لعب دور البطولة فيها، كما أنه فاعل خير بارز، ولقد فاز بعدد كبير من الجوائز ومنها جائزة الأوسكار الفخرية مؤخرا.

ارتاد جاكي مدرسة نا-هوا الابتدائية في جزيرة هونغ كونغ، حيث رسب في السنة الأولى وبعد ذلك سحبه والداه من المدرسة وفي عام 1960 هاجر والده إلى كانبرا في أستراليا للعمل رئيسا للطهاة بالسفارة الأميركية، وتم إرساله إلى أكاديمية الدراما الصينية، وتدرب هناك بانضباط على مدى العقد التالي، حيث تفوق في الفنون القتالية والألعاب البهلوانية، وأصبح عضوا في مجموعة أداء تضم أفضل الطلاب في الأكاديمية، وأصبح صديقا مقربا مع زميليه في المجموعة سامو هونغ ويوين بياو، وثلاثتهم أصبحوا يعرفون باسم الأخوة الثلاثة أو التنانين الثلاثة.

بعد دخول تشان عالم صناعة السينما جنبا إلى جنب مع صديقه سامو هونغ حصل على فرصة للتدرب على فن هاب كيدو تحت إشراف المدرب جين كيم بال، وحصل في نهاية المطاف على الحزام الأسود.

بدأ حياته المهنية من خلال الظهور في أدوار صغيرة في سن الخامسة ومن هنا كانت نقطة الانطلاق حيث قدم عددا من الأفلام في شبابه أبرز فيها فن وثقافة «الكونغ-فو».