هذه الفقرة تعني بأحدث الأفلام الحالية والقادمة.. وهي مقدمة للقارئ بشكل مختصر لأكبر قدر من الاستفادة.تدور أحداث الفيلم الكوميدي «مقرمشات الحيوان» حول عائلة تضطر لاستخدام صندوق سحري يدعى «مقرمشات الحيوان» لإنقاذ السيرك الذي يريد عمهم الشرير «هوراشيو هانتنغتون» الاستحواذ عليه.

الفيلم «أنيميشن» كوميدي عائلي مثل الحكايات المصورة التي تحكى للأطفال قبل النوم، وهو من إخراج توني بانكروفت وسكوت كريستيان سافا، وبطولة اميلي بلونت، جون كارسينسكي، سيلفستر ستالون وعدد من الممثلين، ومن المقرر عرضه في ابريل المقبل.