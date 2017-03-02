يجوب رولاند ديشاين الأراضي المفتوحة في الغرب القديم حاملا سلاحه باحثا عن البرج المظلم، آملا في الوصول اليه ليحجز لنفسه طريقا الى الموت، هذه نبذة عن قصة فيلم الخيال والمغامرات «DARK TOWER» أو «البرج المظلم»، وهو من نوعية أفلام الغرب المتوحش التي تعرف بين الناس بأفلام «الكاو بويز»، حيث يجوب البطل مدنا كثيرة وهو محمل بمسدساته في صحراء الغرب الموحشة وتدور أحداث فيها الكثير من التشويق الذي يحبه عشاق هذا النوع من الأعمال السينمائية.

جدير بالذكر أن الفيلم من إخراج نيكولاي أرسيل وبطولة ماثيو ماكونهي، كاثرين وينيك وايدريس البا، ومن المقرر عرضه 28 يوليو المقبل.