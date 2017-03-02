يعود ثور إله الرعد المعروف في قصص «مارفل» المصورة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام «Thor:ragnarok»، فبعد أن انتهى من إنقاذ حبيبته البشرية عالمة الفضاء من تأثير «الايثر القاتل» يعود في هذا الجزء بقصة جديدة، ولم يفصح صناع الفيلم عن أي من الأحداث المتوقعة، إلا أنها ليست بعيدة عن القصة الأسطورية لإله الرعد ابن أودين ملك الممالك التسع.

وينتمي الفيلم الى نوعية الحركة والمغامرة والخيال، ومن المتوقع أن يحتل قائمة أفضل 10 أفلام عند طرحه في دور العرض 3 نوفمبر المقبل.

«Thor:ragnarok» من إخراج المبدع تايكا وايتيتي، وبطولة كريس هيمسورث في دور «ثور»، جايمي اليكزاندر، ايدريس البا في دور «هايمدال» حارس بوابة المملكة والجسر المؤدي للعوالم الأخرى.