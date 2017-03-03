تطاولت الفنانة هيفاء وهبي على متابعيها بالسباب والشتائم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”،.

وطالبت هيفاء في رسالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، متابعيها المعقدين نفسيًا، على حد وصفها، بإلغاء متابعتها.



وقالت هيفاء: “ياريت كل حد عنده عقد نفسية يعمل unfollow، لأنكم صراحة مرضى مليانيين عقد وغيرة غريبة، ومدعين دينيًا.



وواصلت هيفاء إهانتها: “الدين أخلاق وأنتوا بلا أخلاق، حلو عن سمانا، أنتوا ناس كلاب، ورأيي فيكم أوسخ من التعليقات اللي بتكتبوها على صوري 1000 مرة”.



ورأت هيفاء أن سبب إهانة البعض لها في رسائل أسفل الصور التي تنشرها، هو أنها جميلة: وذلك بقولها: “بتخافو من الحلو، الجمال بيسفزكن؟”.



وأضافت هيفاء: “حولتوا السوشيال ميديا إلى مباراة بينكم للتعبير عن تربيتكم الرديئة، أكتر شيئ مفرحني إنكم صرتو مكشوفين”.